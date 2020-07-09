В Саранске ограничат движение транспортных средств по улице Гожувской

В Саранске на протяжении нескольких дней будет ограничено движение транспортных средств по улице Гожувской.

В период с 14:00 9 июля до 17:00 13 июля будут ограничены движение и стоянка транспортных средств на участке, пролегающем от многоквартирного дома №25 по ул. Гожувской до ул. Пуркаева.

Причиной введения рассматриваемого ограничения является проведение работ по замене аварийных строительных конструкций и трубопроводов полупроходного канала теплотрассы.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru