В Мордовии осудили мужчину, который надругался над своей матерью

В Темниковском районе суд вынес приговор в отношении мужчины, который надругался над своей матерью.

В ночь на 14 февраля нынешнего года 35-летний гражданин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, применил в отношении своей 57-летней матери грубую физическую силу, а затем надругался над ней.

Пострадавшая сообщила о случившемся в правоохранительные органы.

Решением суда в отношении 35-летнего мужчины была избрана мера наказания в виде 4 лет лишения свободы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru