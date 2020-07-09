Житель Рузаевки подозревается в краже мобильного телефона у своего знакомого

В Рузаевке сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в краже мобильного телефона.

Стражами порядка было установлено, что 6 июля 57-летний гражданин, находясь у себя дома, распивал алкогольные напитки в компании своего 52-летнего знакомого. После завершения попойки гость ушел домой, но некоторые личные вещи, среди которых был мобильный телефон, случайно оставил в подъезде. Знакомый мужчины заметил, что собутыльник забыл свое имущество. Воспользовавшись данным обстоятельством, горожанин забрал мобильный телефон. Знакомому мужчина сообщил, что ничего не находил. Позже стражи порядка обнаружили гаджет в квартире подозреваемого.

В отношении 57-летнего жителя Рузаевки было возбуждено уголовное дело. Ранее у мужчины уже были проблемы с законом.

Также читайте о том, что в Мордовии осудили местного жителя, который надругался над своей матерью.

Источник: 13.мвд.рф