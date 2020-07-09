В селе Большое Игнатово загорелся жилой дом

В селе Большое Игнатово произошло возгорание жилого дома.
В ночь на 9 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Горького. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит жилой дом №55. Огонь повредил постройку на площади 110 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru