В Торбеевском районе в результате ДТП пострадал 24-летний парень

В Торбеевском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 24-летний молодой человек.

Происшествие произошло днём 8 июля на 25-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». По предварительной информации, 38-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Лада-Приора», выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки «Мазда», в результате чего транспортные средства столкнулись.

Пострадал 24-летний водитель иномарки. Молодой человек был госпитализирован в ГБУЗ РМ «Зубово-Полянская ЦРБ».

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Источник: гибдд.рф