В Рузаевке горели надворные постройки

В Рузаевке произошло возгорание нескольких надворных построек.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС днём 8 июля. Возле дома №5, расположенного по адресу – улица Орджоникидзе, загорелись несколько надворных построек. Огонь повредил строения на площади 60 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

В настоящее время специалисты занимаются выяснением причины возгорания надворных построек.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru