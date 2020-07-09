В Саранске был задержан пьяный водитель легкового автомобиля

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель легкового автомобиля.

Поздним вечером 8 июля возле дома №3, расположенного по адресу – Лямбирское шоссе, сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен легковой автомобиль марки ВАЗ-21120. За рулем транспортного средства находился 40-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Известно, что ранее указанный автомобилист привлекался к ответственности из-за аналогичного нарушения.

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Источник: гибдд.рф