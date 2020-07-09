В Зубовой Поляне загорелся автомобиль

В Зубовой Поляне произошло возгорание автомобиля.

Происшествие произошло вечером 8 июля. Возле дома №24, расположенного по адресу – переулок Почтовый, загорелся автомобиль, марка которого не сообщается. Огонь повредил салон транспортного средства на площади 0,25 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru