Житель Рузаевки был ограблен мошенниками

Неизвестные мошенники ограбили жителя Рузаевки.

Несколько дней назад жителю Рузаевки позвонила неизвестная гражданка, которая представилась сотрудницей банка и сообщила о том, что некие преступники попытались похитить денежные средства со счета горожанина. Мужчина пояснил, что он является клиентом другого финансового учреждения. Спустя некоторое время гражданину позвонила другая женщина, которая представилась работницей банка, в котором он обслуживается. Якобы представительница финансового учреждения сообщила, что для защиты денег мужчина должен продиктовать ей персональные данные и код, полученный в смс-сообщении. Горожанин предоставил незнакомке необходимые сведения. После этого с банковского счета мужчины были списаны денежные средства в сумме 46,6 тыс. рублей.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к мошенничеству.

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Источник: 13.мвд.рф