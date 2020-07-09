В Саранске прошло мероприятие «Безопасное кресло»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции совместно с представителями общественности провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Безопасное кресло».

Мероприятие было проведено возле ГБУЗ «Детская поликлиника №3». На парковке лечебного учреждения участники рассматриваемой акции наблюдали за автомобилями, в которых находятся дети.

За время проведения мероприятия нарушителей, перевозящих детей не по правилам, выявлено не было.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru