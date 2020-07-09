В Саранске сотрудники ГИМС проводят патрулирование мест массового отдыха у воды

В Саранске сотрудники ГИМС проводят плановое патрулирование по местам массового отдыха граждан на пляжах городских водоемов.

Во время рейдов проверяется работа спасательных постов, соблюдение санитарных норм и общественного порядка отдыхающими, проводится контроль нахождения у водоемов малолетних детей без присмотра родителей.

Также сотрудники МЧС инструктируют людей о правилах безопасного поведения у воды.

ГУ МЧС РФ по Мордовии напоминает, что купальный сезон ещё не открыт, а места для купания не были оборудованы.

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Источник: 13.mchs.gov.ru