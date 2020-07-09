Специалисты Волжского спасательного центра продезинфицировали два района Мордовии

Специалистами Волжского спасательного центра была проведена дезинфекция двух районов Мордовии.

Рузаевский и Ковылкинский районы были обработаны 7 и 8 июля. Была проведена дезинфекция лечебных и образовательных учреждений, объектов социального обслуживания, парков, аллей, подъездов, памятников и мест общего пользования (беседки, спортивные площадки, остановки общественного транспорта).

Специалисты Волжского спасательного центра 9 и 10 июля будут обрабатывать Зубово-Полянский район.

В оставшиеся дни пройдет дезинфекция ещё нескольких районов республики (Ардатовский, Атяшевский, Большеберезниковский, Ичалковский, Лямбирский, Чамзинский) и Саранска.

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Источник: 13.mchs.gov.ru