В Ковылкино перед судом предстанет работник завода, обвиняемый в получении взяток и коммерческом подкупе

В Ковылкино суд вынесет приговор в отношении работника завода, который обвиняется в получении взяток и коммерческом подкупе.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с января 2013 года по февраль минувшего года начальник бюро инструментального хозяйства ПАО «Ковылкинский электромеханический завод» систематически получал от представителей коммерческих организаций, расположенных за пределами Мордовии, денежные вознаграждения за обеспечение заказов и подписание договоров на общую сумму около 3,2 млн рублей.

Представители коммерческих организаций перечисляли начальнику бюро на банковские карты денежные средства, а также поставляли бытовую технику.

В ходе следствия был наложен арест на имущество обвиняемого.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении работника завода находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru