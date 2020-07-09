В Саранске разыскиваются два парня и девушка, подозреваемые в мошенничестве

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскиваются два парня и девушка, которые подозреваются в мошенничестве.

Преступления были совершены в магазинах, работающих на базе торговых центров, расположенных на улицах Волгоградской и Гагарина. Было зафиксировано четыре случая мошенничества.

Во всех случаях преступники действовали одинаково. Изначально в торговое заведение заходил гражданин, который намеревался приобрести не очень дорогой товар, имея при себе денежную купюру номиналом 5 тыс. рублей. Затем к продавцу подходили парень и девушка, которые начинали его отвлекать под различными предлогами. В это же время первый посетитель предлагал работнику торгового заведения, который не мог сосредоточить внимание из-за позднее пришедших покупателей, расспрашивавших его о том или ином товаре, несколько монет и мелкие купюры якобы для удобства расчета. Заканчивалась так называемая преступная постановка тем, что первый посетитель забирал сдачу и уходил из магазина, не расплатившись за товар. В общей сложности преступники похитили 24 тыс. рублей.

На вид всем подозреваемым 25-30 лет. Один из парней худощавого телосложения, высокого роста, носит очки, был одет в белую футболку, белые шорты, белые кроссовки, а также имел при себе черный клатч. Рост второго молодого человека составляет около 170 см. Парень имеет среднее телосложение, на левой руке есть татуировка. Подозреваемый был одет в черную футболку и черные штаны. Приметы разыскиваемой девушки следующие: рост около 160-165 см, черные волосы, была одета в цветное платье.

Все, кто владеет какими-либо сведениями о личностях или местонахождении подозреваемых, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 29-77-88, 29-77-60 или 02.

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Источник: 13.мвд.рф