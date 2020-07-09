В Саранске были выявлены факты сбыта фальшивых денежных купюр

В Мордовии было зафиксировано два факта сбыта поддельных денежных купюр.

В ОП №1 УМВД России по Саранску обратился кассир банка, сообщивший о том, что при пересчете денежной выручки, поступившей из сетевого магазина, расположенного в посёлке Комсомольский, была обнаружена и изъята фальшивая банкнота номиналом 5 тыс. рублей.

В ходе проверки записей тетради учета банкнот полицейские установили, что поддельная денежная купюра поступила в кассу 3 июля.

Во время просмотра записи с камер видеонаблюдения выяснилось, что фальшивой банкнотой за покупки на общую сумму 1596 рублей расплатились два молодых человека, которые находились в магазине в медицинских масках.

В ОП № 3 УМВД России по Саранску поступило телефонное сообщение от продавца-консультанта магазина автозапчастей, расположенного на улице Саранской, о том, что при проверке выручки была обнаружена поддельная денежная купюра номиналом 5 тыс. рублей.

В ходе выезда на место происшествия стражами порядка было установлено, что в обеденное время в магазин пришел мальчик в возрасте 13-15 лет с просьбой разменять деньги, якобы случайно поврежденные им во время стирки вещей. Продавец проверил банкноту на аппарате, после чего передал подростку пять денежных купюр номиналом по 1 тыс. рублей.

В ходе формирования выручки консультант решил вновь проверить поступившую от мальчика банкноту и визуально обнаружил признаки подделки.

Всех, кто владеет какими-либо сведениями о личностях или местонахождении граждан, подозреваемых в сбыте фальшивых денег, могут сообщить необходимую информацию по следующим телефонным номерам: 47-77-71 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф