В селе Большое Игнатово горело сено

В селе Больше Игнатово произошло возгорание сена.
Поздним вечером 8 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Гражданской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит сено.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Огонь повредил сено на площади 1 кв. м.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru