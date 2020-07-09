В селе Большое Игнатово горело сено

В селе Больше Игнатово произошло возгорание сена.

Поздним вечером 8 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Гражданской. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит сено.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь повредил сено на площади 1 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru