В одной из колоний Мордовии была поставлена сельскохозяйственная техника

В колонию-поселение №8 УФСИН РФ по Мордовии с целью трудоустройства осужденных была поставлена специализированная техника сельскохозяйственного назначения.

Для основных сельскохозяйственных работ учреждением было закуплено сельскохозяйственное оборудование для заготовки кормов: роторная косилка, грабли-ворошилки, пресс-подборщик, погрузчик фронтальный и вилы с регулируемой пикой.

Исправительное учреждение отныне сможет заготавливать корма без привлечения услуг сторонних организаций, а также исполнит в полном объеме контрактные обязательства по уборке и заготовке кормов для подсобных хозяйств УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su