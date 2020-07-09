В исправительных колониях Мордовии отпраздновали День семьи, любви и верности

В исправительных колониях №№ 13 и 14 УФСИН РФ по Мордовии были организованы мероприятия ко Дню семьи, любви и верности.

Осужденные женщины подготовили концертную программу, выразив свою любовь, признательность и тоску по любимым людям в песнях.

Кроме того, осужденные оформили выставку из личных фотографий и рисунков своих семей, ведь на свете нет никого важнее родных людей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su