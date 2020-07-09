В Саранске осудили мужчину, укусившего полицейского за палец

В Саранске суд вынес приговор в отношении 36-летнего местного жителя, который укусил сотрудника полиции за палец.

В январе нынешнего года на проспекте 50 лет Октября стражи порядка подошли к 36-летнему гражданину, пребывавшему в состоянии алкогольного опьянения, и попросили его предъявить документы, удостоверяющие личность. У последнего документов при себе не оказалось. В итоге полицейские попросили мужчину проследовать в отдел полиции для установления личности, освидетельствования на состояние опьянения и составления протокола об административном правонарушении за появление в общественном месте в пьяном виде.

Горожанин, не желая быть привлеченным к ответственности, ударил одного из полицейских кулаком в область носа, а затем попытался убежать. Сотрудникам правоохранительных органов удалось догнать гражданина. Продолжая оказывать сопротивление, мужчина укусил полицейского за палец левой руки.

Решением суда в отношении 36-летнего гражданина была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно.

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Источник: leninsky.mor.sudrf.ru