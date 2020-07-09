Жителя Ардатова осудили за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения

В Ардатове суд вынес приговор в отношении местного жителя, который повторно сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

В конце февраля нынешнего года житель Ардатова, будучи подвергнутым наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повторно сел за руль своего автомобиля, будучи пьяным. Машина под управлением нарушителя была остановлена сотрудниками ГИБДД. Находясь в салоне служебного автомобиля, мужчина угрожал инспектору отделения ГИБДД ММО МВД России «Ардатовский» применением насилия.

Решением Ардатовского районного суда в отношении нарушителя была избрана мера наказания в виде 2 лет лишения свободы условно.

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Источник: prokrm.ru