В Лямбире в результате ДТП пострадали три человека

В Лямбире произошло ДТП, в результате которого пострадали три человека.

Происшествие произошло в ночь на 9 июля на улице Октябрьской. По предварительной информации, 20-летний гражданин, который находился за рулем автомобиля марки «Лада-Приора», в определенный момент движения потерял контроль над управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в столб.

Пострадали водитель «Лады» и две его пассажирки 16- и 17-летнего возраста. Автомобилист был госпитализирован. Девушки доставлялись в больницу, откуда были отпущены после оказания необходимой медицинской помощи.

С начала нынешнего года 20-летний автомобилист два раза привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

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Источник: гибдд.рф