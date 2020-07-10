В Саранске 29-летняя девушка устроила ДТП с двумя пострадавшими

В Саранске по вине 29-летней девушки произошло ДТП с пострадавшими.

Инцидент произошел днём 9 июля на улице Коваленко. По предварительным данным, 29-летняя гражданка, находившаяся за рулем автомобиля марки «Рено», совершая левый поворот, не предоставила право первоочередного проезда двигавшемуся во встречном направлении автомобилю марки ВАЗ-21093, вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Медицинская помощь понадобилась 73-летней пассажирке иномарки и 18-летнему водителю ВАЗа.

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Источник: гибдд.рф