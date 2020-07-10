В Ичалковском районе был задержан пьяный автомобилист

В Ичалковском районе сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный автомобилист.

Вечером 9 июля в селе Кемля инспекторы ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ичалковский» возле дома №10, расположенного по адресу – переулок Больничный, остановили автомобиль марки «Шевроле-Ланос», за рулем которого находился 36-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный автомобилист уже привлекался к ответственности из-за аналогичного нарушения.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф