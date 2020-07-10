В Ардатовском районе утонул ребенок

В Ардатовском районе утонул мальчик.

Жители указанного района 9 июля из водного карьера, расположенного возле населенного пункта Октябрьский, извлекли труп мальчика 2014 года рождения.

По предварительным данным, в день трагедии ребенок купался вместе со своей сестрой. В определенный момент мальчик с мелководья переплыл на более глубокое место и начал захлебываться. Девочка пыталась спасти брата, но это ей не удалось, после чего она позвонила родственникам и побежала за помощью.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Лямбире в ДТП пострадали три человека.

Источник: 13.mchs.gov.ru