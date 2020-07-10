В Саранске пойдут под суд обвиняемые в незаконной организации и проведении азартных игр

В Саранске суд вынесет приговор в отношении шести граждан, обвиняемых в незаконной организации и проведении азартных игр.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в период с марта 2016 года по июнь прошлого года шесть жителей Мордовии в Саранске организовали незаконную деятельность пяти игровых клубов.

В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли более 25 игровых автоматов и терминалов, телефоны, сим-карты и банковские карты, денежные средства.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемых в настоящее время находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф