Сотрудники МЧС провели рейд в Октябрьском районе Саранска

В Саранске сотрудники МЧС 9 июля провели рейд в Октябрьском районе города.

Представители ведомства напомнили гражданам о том, как важно соблюдать требования особого противопожарного режима, который действует на территории всей республике.

Целью проведения профилактических мероприятий является недопущение нарушений правил пожарной безопасности, связанных с палом сухой травянистой растительности и мусора, а также соблюдения правил пожарной безопасности в быту.

Сотрудниками МЧС были проинструктированы более 30 граждан, розданы памятки и проведены профилактические беседы.

С начала текущего года в Мордовии было зафиксировано 1089 загораний сухой травянистой растительности и мусора, что на 1471 случай меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Источник: 13.mchs.gov.ru