В Мордовии прошли соревнования по настольному теннису среди осужденных

В исправительной колонии №2 УФСИН РФ по Мордовии прошли соревнования по настольному теннису в рамках спартакиады среди осужденных.

Хорошие навыки и спортивную форму продемонстрировали даже участницы пенсионного возраста.

Особо отличились и были награждены почетными грамотами осужденные старше 55 лет из отрядов №№1, 3 и 4.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su