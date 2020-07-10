Руководство УФСИН РФ по Мордовии проводит дистанционный прием осужденных

Руководство, а также начальники отделов и служб аппарата УФСИН РФ по Мордовии проводят прием осужденных по личным вопросам дистанционным способом.

Ограничительные меры, введенные в исправительных учреждениях в целях профилактики распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обусловили необходимость поиска новых форм и методов организации работы с осужденными.

Прием по личным вопросам осужденных дистанционным способом осуществляется в специально оборудованном помещении посредством поочередного выхода на связь через терминал видеосвиданий всех подведомственных исправительных учреждений, что позволяет оперативно решать возникающие вопросы.

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Источник: 13.fsin.su