В Саранске проведут дезинфекционные мероприятия

В Саранске в период с 10 по 13 июля участки парков, мест массового отдыха и водных объектов подвергнутся дератизационной, ларвицидной и акарицидной обработке.

От клещей, грызунов и комаров будут обработаны следующие объекты: экопарк по ул. Моховой, Ленинский и Пролетарский парки, скверы Стратонавтов и Славы, березовая роща по ул. Ульянова; территория у родников в п. Луховка, с. Куликовка, д. Полянки и Богоявленского родника; набережные рек Саранки (от ул. Ботевградской до устья), Инсара (от р. Саранки до р. Тавла), Тавла (от моста по ул. Севастопольской до моста по ул. Волгоградской), Луховского водоема, водоема у стадиона «Старт», прудов в Зеленой роще и по улице Гончарова.

Дезинфекционные мероприятия будут проведены сотрудниками ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия».

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Источник: adm-saransk.ru