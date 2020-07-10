В Саранске сотрудники ГИБДД провели мероприятие «Пешеходный переход»

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Пешеходный переход».

Указанное мероприятие было направлено на профилактику правонарушений со стороны пешеходов, обеспечение безопасности дорожного движения, сохранение жизни и здоровья граждан.

В ходе проведения рассматриваемого мероприятия стражи порядка выявили 18 нарушений ПДД пешеходами, а также 15 водителей, не предоставивших преимущество пешим участникам дорожного движения.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф