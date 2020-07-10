В Саранске 20-летнюю девушку осудили за мошенничество

В Саранске суд вынес приговор в отношении 20-летней местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в январе прошлого года 20-летняя жительница Саранска создала в одной из популярных социальных сетей страницу, на которой размещала объявления о продаже одежды, предназначенной преимущественно для гражданок, исповедующих ислам. Девушка получала от покупательниц предоплату, обещала отправить товар, но в итоге взятые на себя обязательства не выполняла. После получения денег горожанка переставала отвечать на сообщения и телефонные звонки клиенток.

Жертвами мошенницы стали 18 жительниц разных городов России. Общая сумма ущерба составила более 130 тыс. рублей.

Решением суда в отношении преступницы была избрана мера наказания в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы условно.

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Источник: 13.мвд.рф