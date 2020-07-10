В Мордовии МРЭО ГИБДД сообщает о частичном снятии ограничений

Послабления в противоэпидемическом режиме коснулись и автолюбителей.

Отныне для осуществления регистрационных действий и замены водительского удостоверения возможно записаться не только через сайт, но и получить талон в терминале по электронной предварительной записи, прибыв в МРЭО ГИБДД.

Но также не стоит забывать о соблюдении требований индивидуальной защиты, которые предусматривают ношение масок и перчаток в обязательном порядке.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф