Житель Краснослободска добровольно выдал полицейским ствол от мелкокалиберной винтовки

В Краснослободске местный житель добровольно выдал сотрудникам полиции ствол от мелкокалиберной винтовки.

Недавно 64-летний житель Краснослободска добровольно выдал ствол с ударно-спусковым механизмом от мелкокалиберной винтовки ТОЗ-8 калибра 5.6 мм.

Мужчина пояснил, что оружие он обнаружил в лесу во время сбора ягод. Зная из СМИ о проводимой операции «Оружие-2020», он решил добровольно выдать свою находку правоохранительным органам.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф