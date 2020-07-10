В Торбеевском районе горел заброшенный дом

В Торбеевском районе произошло возгорание заброшенного дома.
Вечером 9 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории деревни Мазилуг. На улице Новой загорелся заброшенный дом. Огонь повредил постройку на площади 99 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
В настоящее время специалисты проводят работу, направленную на установление причины возгорания заброшенного дома.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru