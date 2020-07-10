Житель Рузаевского района, нанесший другу пять ножевых ранений, пойдет под суд

В Рузаевском районе суд вынесет приговор в отношении 55-летнего местного жителя, который несколько раз ударил ножом своего приятеля.

В первой половине апреля нынешнего года 55-летний гражданин гостил у своего 60-летнего товарища. Между мужчинами вспыхнула ссора на бытовой почве. В процессе выяснения отношений гость нанес владельцу жилья пять ножевых ранений.

Пострадавший был оперативно госпитализирован. Медики спасли мужчину.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 55-летнего жителя Рузаевского района находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф