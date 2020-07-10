Житель Рузаевки принес в банк для проверки фальшивую денежную купюру

В Рузаевке была изъята из оборота фальшивая денежная купюра.

Известно, что 8 июля в один из банков указанного города пришел 42-летний местный житель, который передал для проверки денежную купюру номиналом 5 тыс. рублей. Данную банкноту мужчина получил в банкомате. Сотрудница банка, обнаружив, что предъявленная горожанином денежная купюра является поддельной, обратилась в полицию.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф