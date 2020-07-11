Полицейские задержали жительницу Саранска, которая похитила банковскую карту

В Саранске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 54-летней местной жительницы, которая оплачивала свои покупки, используя чужую банковскую карту.

Стражами порядка было установлено, что несколько недель назад на рынке, расположенном на территории Октябрьского района Саранска, у 70-летней пенсионерки из кармана выпала банковская карта. Данную карту нашла 54-летняя безработная горожанка. Женщина с помощью чужого платежного средства покупала продукты питания и другие вещи для личных нужд. Со счета пострадавшей были списаны денежные средства в сумме 3 тыс. рублей.

В отношении 54-летней горожанки было возбуждено уголовное дело по статье о краже.

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Источник: 13.мвд.рф