В Саранске горел мусор

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание мусора.
Днём 10 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Пролетарского района Саранска. На улице Лесной загорелся мусор.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.
Пламя уничтожило мусор на площади 1,5 кв. м.
В настоящее время специалисты занимаются установлением причины пожара.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru