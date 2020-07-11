В Саранске горел мусор

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание мусора.

Днём 10 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Пролетарского района Саранска. На улице Лесной загорелся мусор.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Пламя уничтожило мусор на площади 1,5 кв. м.

В настоящее время специалисты занимаются установлением причины пожара.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru