Житель Рузаевки фиктивно прописал в своем доме нескольких граждан Таджикистана

В Рузаевке местный житель фиктивно прописал в своем доме нескольких граждан Таджикистана.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что 36-летний работник железнодорожной станции фиктивно зарегистрировал в принадлежащем ему доме трех граждан Таджикистана 1967, 1979 и 1990 годов рождения.

В отношении жителя Рузаевки было возбуждено уголовное дело.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф