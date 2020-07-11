В Рузаевском районе были задержаны мужчины, подозреваемые в совершении краж из магазина

В Рузаевском районе сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, которые подозреваются в совершении краж из магазина.

Преступления были совершены в селе Левжа. Выяснилось, что 41-летний местный житель и его знакомый 1979 года рождения, проживающий в Саранске, в ночь на 9 июля, отжав топором металлическую решетку, а также разбив стекло, проникли в магазин, откуда похитили денежные средства в сумме 1800 рублей, хранившиеся в кассе, продукты питания и алкогольные напитки. Общая сумма ущерба превысила 6000 рублей.

На следующий день мужчины вновь проникли в торговое заведение, разбив новое остекление упомянутого окна, и похитили алкогольные напитки.

Подозреваемые не отрицают свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф