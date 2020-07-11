В Атюрьево загорелся автомобиль

В Атюрьево горел автомобиль.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС вечером 10 июля. Возле дома №38, расположенного по адресу – улица Чапаева, загорелся автомобиль. Огонь повредил салон транспортного средства на площади 2 кв. м. По предварительной информации, данный автомобиль в настоящее время никому не принадлежит. Марка транспортного средства не сообщается.

В результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru