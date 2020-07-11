В Саранске снизился уровень преступности

В Саранске было зафиксировано снижение уровня преступности.

В период с января по июнь нынешнего года на территории Саранска было зарегистрировано 2048 преступлений. Данные показатели на 0,1% ниже того уровня преступности, который был зафиксирован за аналогичный период прошлого года.

В Пролетарском районе количество противоправных деяний за отчетный период уменьшилось на 12,3% (с 587 до 515), а в Ленинском – на 1,2% (с 816 до 806). В Октябрьском районе число преступлений возросло на 12,2% (с 648 до 727).

По информации пресс-службы прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru