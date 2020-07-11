В Рузаевке горела заброшенная постройка

В Рузаевке произошло возгорание заброшенной постройки.
Днём 10 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Орджоникидзе. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что горит заброшенная постройка. Огонь повредил строение на площади 220 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания заброшенной постройки в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось о том, в Атюрьево загорелся автомобиль.
Источник: 13.mchs.gov.ru