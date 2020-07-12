В Мордовии сотрудники ГИБДД встретились с представителями автосалонов

В Мордовии сотрудники Госавтоинспекции провели рабочие встречи с местными представителями дилеров и изготовителей транспортных средств.

В ходе указанных мероприятий основное внимание было уделено обсуждению проблемных вопросов и разъяснению положений законодательства в области регистрации транспортных средств.

Стоит упомянуть, что отныне поставить на государственный учет автомобиль можно не только в ГИБДД, но и в специализированных организациях, например, в автомобильных салонах или у изготовителей транспортных средств.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф