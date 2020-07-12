В Саранске пойдет под суд местный житель, обвиняемый в угоне автомобиля

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 50-летнего местного жителя, который обвиняется в угоне автомобиля.

В конце апреля нынешнего года 50-летний житель Октябрьского района города, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, в районе железнодорожного вокзала Саранска заметил автомобиль марки УАЗ. Двери данного транспортного средства не были закрыты, а в салоне находились ключи. Воспользовавшись этим обстоятельством, мужчина сел за руль машины и отправился в Ичалковский район. В пути транспортное средство было остановлено инспекторами ДПС.

Водительского удостоверения у обвиняемого в настоящее время нет. Ранее гражданин три раза привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, мужчина был судим за кражу, грабеж и ложный донос о совершении преступления.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф