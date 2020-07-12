В Большеберезниковском районе сгорела баня

В Большеберезниковском районе произошел пожар, который уничтожил баню.

Поздним вечером 11 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории села Пермиси. Возле дома №30, расположенного по адресу – улица Калинина, загорелась баня. Огонь уничтожил постройку на площади 36 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Рузаевке горела заброшенная постройка.

Источник: 13.mchs.gov.ru