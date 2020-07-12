В Краснослободском районе утонул 30-летний мужчина

В Краснослободском районе утонул местный житель.
Днём 10 июля стало известно о том, что в селе Русское Маскино 30-летний гражданин ушел на речку и не вернулся обратно. На место инцидента оперативно выехала водолазная группа из Саранска. Утром 11 июля труп мужчины был обнаружен на расстоянии 700 метров от места купания на левом берегу реки Мокша.
В настоящее время сотрудники следственных органов занимаются выяснением обстоятельств гибели гражданина.
По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».
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Источник: vk.com/pro_10tvrm