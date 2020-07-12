В Ковылкино горели жилой дом и надворная постройка

В Ковылкино произошло возгорание жилого дома и надворной постройки.

Происшествие произошло вечером 11 июля. На улице Саранской загорелись жилой дом №39 и надворная постройка. Пламя повредило строения на общей площади, составляющей 132 квадратных метра.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного происшествия не поступала.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошел рассматриваемый пожар.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru