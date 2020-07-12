Мошенник, представившийся работником банка, ограбил 46-летнюю жительницу Саранска

В Саранске 46-летняя местная жительница лишилась денежных средств, поверив неизвестному мошеннику, который представился сотрудником банка.

Некоторое время назад 46-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный гражданин, который представился сотрудником банка и сообщил о том, что имеет место угроза похищения денежных средств со счета горожанки. Женщина, поверив незнакомцу, продиктовала ему номер своей банковской карты, пин-код от неё и код, полученный в смс-сообщении. Данные сведения горожанка предоставляла, полагая, что они нужны для проведения операции по предотвращения возможного похищения денег.

После беседы с якобы работником банка жительница Саранска обнаружила, что с её счета были похищены денежные средства в сумме 143,1 тыс. рублей.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф