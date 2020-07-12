В Саранске загорелась баня

В Саранске горела баня.

Указанное происшествие произошло днём 11 июля на территории Октябрьского района города. На улице Московской загорелась баня. В результате возгорания постройка была повреждена на площади 1 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание бани.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru